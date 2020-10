Koronawirus w samolocie. Naukowcy z USA: ryzyko zakażenia jest minimalne

Eksperci z United Airlines, Boeinga, University of Nebraska Medical Center, National Strategic Research Institute oraz firm badawczych wykazali, że ryzyko zakażenia w samolotach zmniejszono o 99,7 proc . dzięki wysokiemu współczynnikowi wymiany powietrza, recyrkulacji powietrza z użyciem filtra HEPA oraz wentylacji stosowanej w nowoczesnych odrzutowcach.

Scott Kirby, dyrektor generalny United Airlines uważa, że wyniki badań mają zastosowanie także w przypadku innych samolotów komercyjnych. - W istocie testy pokazują, co dzieje się w każdym samolocie. Samolot to po prostu wyjątkowo bezpieczne środowisko - ocenił cytowany przez dziennik "USA Today".

Badanie zakładające, że pasażerowie będą nosić maseczki chirurgiczne, przygotowano dla dowództwa dwóch agencji amerykańskich sił powietrznych zajmujących się przewozem ludzi i ładunków: U.S. Transportation Command oraz Air Force's Air Mobility Command. Naukowcy wykazali, że ryzyko zakażenia na pokładzie samolotu jest mniejsze niż w prywatnych mieszkaniach.

Kirby przypomina pasażerom, aby sprawdzali, czy ich nawiewy górne są całkowicie otwarte podczas lotów. Pomoże to zmaksymalizować cyrkulację powietrza. W większości samolotów wymiana powietrza następuje co ok. trzy minuty, a 75 proc. pochodzi z zewnątrz.