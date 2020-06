Koronawirus w Polsce zbiera żniwa. Prawie 30 tys. chorych i kolejne ofiary śmiertelne [Mapa]

Liczba zakażonych w ogóle wynosi w momencie pisania tego artykułu (15 czerwca) 29 392. Niestety wzrosła również liczba śmiertelnych przypadków COVID-19. Od wczoraj zmarło 10 kolejnych osób, co w sumie daje 1247 zgonów z powodu powikłań po koronawirusie.

Koronawirus na świecie

Niestety statystyki koronawirusa na świecie nie wyglądają bardziej optymistycznie. Co prawda w wielu krajach odnotowuje się spadek zakażeń SARS-CoV-2, to wciąż w wielu miejscach nowych przypadków przybywa w bardzo szybkim tempie.

Koronawirus spowolnił w Hiszpanii, Włoszech, Francji czy Niemczech. Jednak WHO i UNICEF zwracają uwagę, że wiele z tych krajów, które odnotowuje spadek zakażeń SARS-CoV-2, może wkrótce stanąć w obliczu nowej epidemii , która zabije więcej osób niż trwająca pandemia. Na dzień dzisiejszy odnotowano ponad 433 tys. zgonów z powodu COVID-19.

W walce z koronawirusem pojawiły się również nowe, dobre informacje. Badania nad szczepionką weszły w końcową fazę, co daje dużą nadzieję na powstrzymanie pandemii. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę ryzyko drugiej fali zakażeń, do której może dojść już na jesieni.