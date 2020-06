Szczepionka na koronawirusa już wkrótce? Amerykańska firma mówi o przełomie

Szczepionka na koronawirusa - już wkrótce ostatnie etapy badań

Przeprowadzone do końca lipca badanie kliniczne obejmie 30 tys. osób. Moderna dokona tego we współpracy z National Institute of Allergy and Infectious Diseases w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym celem badania ma być wykazanie, że szczepionka zapobiega rozwojowi COVID-19. Drugim natomiast będzie zapobieganie ciężkich przypadków choroby.