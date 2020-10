Koronawirus w Polsce. Stan wyjątkowy - co by oznaczało jego wprowadzenie?

W czasie czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przyznał, że jeśli liczba dziennych zakażeń koronawirusem nie spadnie, to może być konieczne wprowadzenie stanu wyjątkowego. Co to oznacza dla kraju?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawa, 08.10.2020. Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki (L) i minister zdrowia Adam Niedzielski (P) podczas konferencji prasowej w KPRM w Warszawie, 8 bm. nt. sytuacji epidemiologicznej w Polsce. (aldg) PAP/Piotr Nowak (PAP, Fot: PAP/Piotr Nowak, Piotr Nowak)