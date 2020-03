Koronawirus w Polsce. Od dziś stan zagrożenia epidemicznego. Wyjaśniamy, co oznacza

Dzisiaj zostanie wydane rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego - ogłosił podczas konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. Co to oznacza? Minister może m.in. ograniczyć sposoby przemieszczania się.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski przypomniał, że w środę 11 marca WHO ogłosiło stan pandemii, a także przekazał, że w czwartek zostanie wydane rozporządzenie ws. zagrożenia stanem epidemicznym w Polsce. Co to oznacza w praktyce?