Koronawirus: W Polsce kończy się remdesivir. To lek wykorzystywany w leczeniu COVID-19

Remdesivir to lek, który jest podawany w terapii COVID-19. Opracowano go w celu leczenia innych chorób wirusowych, ale po przeprowadzonych badaniach okazało się, że jest skuteczny również w przypadku nowego koronawirusa .

Remisdevir jest na wyczerpaniu

- Za każdym razem, jak się dodzwonimy do hurtowni, słyszymy, że nie mają, albo nie prowadzą obrotu lekiem. W jednej tylko zaproponowano nam sprowadzenie produktu marki Corovir 100 mg, Brucke Pharma jako import docelowy z Indii. Ale to potrwa od trzech do sześciu tygodni. Nie wiemy, co zrobić – miał powiedzieć anonimowy pracownik jednego ze szpitali, jak podaje Gazeta.pl Next.