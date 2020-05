Koronawirus w Polsce. Kolejny przełom w badaniach nad wirusem SARS-CoV-2

Zespół badaczy z Politechniki Wrocławskiej dokonał kolejnego bardzo ważnego odkrycia dotyczącego działania koronawirusa SARS-CoV-2. Nowe wyniki badań będą bardzo pomocne w opracowaniu leku na COVID-19.

Prof. Marcin Drąg wraz z zespołem z Politechniki Wrocławskiej od dłuższego czasu próbuje rozpracować, jak koronawirus SARS-CoV-2 atakuje ludzkie komórki. Już pierwsze wyniki jego badań mogą mieć ogromne znaczenie w poszukiwaniu leku na COVID-19.

- Jeśli enzym potraktujemy jako zamek, to my do niego dorobiliśmy klucz - mówił naukowiec w połowie marca, kiedy wraz z zespołem rozpracowali enzym niezbędny do replikacji wirusa. Był to SARS-CoV-2 Mpro, a naukowcom udało się rozpracować kolejną proteazę (grupę enzymów), której zablokowanie hamuje rozwój wirusa.

- Koronawirus powodujący COVID-19 ma dwie proteazy. Zatrzymanie albo jednej, albo drugiej na sto procent zatrzymuje replikację wirusa. To potwierdzone dane medyczne - komentuje prof. Marcin Drąg.

To przełomowe i pierwsze na świecie tego typu badanie, które pozwoliło rozpracować proteazę SARS-CoV-2-PLpro, o której mowa. Co więcej, dane te pozwoliły lepiej zrozumieć działanie koronawirusa z Wuhan, co będzie miało przełożenie na opracowanie skutecznego leku.

Zobacz też: Koronawirus. Ekspertka: o zagrożeniu wiedzieliśmy od lat, ale i tak się nie przygotowaliśmy

Naukowcy potwierdzili również, że SARS-CoV-2 jest bardzo blisko spokrewniony z SARS-CoV-1, odpowiedzialnym za epidemię SARS w 2002 roku. To dobra wiadomość, jak zauważa prof. Drąg w rozmowie z PAP:

- Dzięki temu wszystkie informacje uzyskane przez wiele lat badań nad poprzednim SARS można natychmiast zastosować w badaniach nad zwalczaniem SARS-CoV-2.

Warto wyjaśnić, że SARS-CoV-2 składa się z 29 różnych białek, w tym dwóch proteaz. I tylko w polskim laboratorium badane są obie z nich. Jak zauważa PAP "o proteazy oparte są np. niektóre leki na HIV, na wirusowe zapalenie wątroby typu C, na cukrzycę typu drugiego czy leki przeciwnowotworowe nowej generacji".

I chociaż badanie tego typu enzymów jest trudne, to daje duże szanse na opracowanie skutecznego leku. Proteaza badana przez prof. Drąga jest nie tylko niezbędna SARS-CoV-2 do replikacji. Powstrzymuje ona również mechanizmy prowadzące do śmierci zainfekowanych komórek, więc jego zablokowanie może pomóc w walce organizmu z chorobą.