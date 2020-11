Koronawirus w Polsce. Drony transportowe pomogą w walce z pandemią

Lekarze każdego dnia walczą o życie tysięcy pacjentów. Teraz w walce z pandemią pomogą im drony transportowe, które na wyznaczonej podniebnej trasie między warszawskimi szpitalami, będą przewozić m.in. próbki wymazowe i krew do badań. Dronowy system transportowy (DTS), działający na zasadzie medycznego mostu powietrznego, powstanie pomiędzy tymczasowym szpitalem na PGE Narodowym a Centralnym Szpitalem Klinicznym CSK MSWiA .

Koordynator projektu z ramienia firmy Spartaqs poinformował, że pierwszy lot testowy z udziałem drona odbył się między szpitalem CSK MSWiA a szpitalem na Banacha pod koniec kwietnia tego roku. - To był pierwszy w historii w Polsce lot zrealizowany dronem cargo - dodał.

Medyczny most nad Warszawą

Loty pomiędzy CSK MSWiA a szpitalem tymczasowym na PGE Narodowym mają być kontynuacją tej współpracy. - Przygotowujemy się do uruchomienia DST - dronowego systemu transportowego, będącego medycznym mostem powietrznym, który ma połączyć te dwa szpitale - wyjaśnia Dariusz Werschner.

Przedstawiciel firmy Spartaqs poinformował, że wyznaczono już specjalną strefę powietrzną dedykowaną lotom dronów cargo, które będą przewozić ładunek medyczny. - Te drony będą transportować testy do badań, krew do badań, próbki wymazowe ze stadionu do laboratorium w szpitalu MSWiA - wyjaśnia.