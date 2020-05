Koronawirus w Afryce. WHO obawia się "cichej epidemii". Wszystko przez brak testów

WHO boi się, że z powodu braku testów na obecność koronawirusa w Afryce, na tym kontynencie może dojść do tzw. "cichej epidemii". - Musimy naciskać na przywódców, by uznali testy za priorytet - mówi wysłannik Światowej Organizacji Zdrowia do Afryki.

WHO obawia się "cichej epidemii" w Afryce. Wszystko przez brak testów na koronawirusa (Flickr)