Koronawirus u dzieci. Naukowcy zaskoczeni nowym odkryciem

W pięcioosobowej rodzinie z Melbourne (Australia) dwoje rodziców zachorowało na COVID-19 po tym, jak wzięli udział w międzystanowym weselu bez dzieci. Objawy pojawiły się dopiero kilka dni po powrocie z podróży. Tym samym bezwiednie przynieśli koronawirusa do domu, narażając swoje dzieci.

Mimo że rodzina spędzała czas razem, to tylko u rodziców test na COVID-19 dał pozytywny wynik. Żadne z dzieci nie zostało zakażonych, ale to nie było najbardziej zdumiewające. Pracownicy służby zdrowia poprosili rodzinę o powtórzenie testów. Ponownie testy dzieci dały wynik negatywny w kierunku SARS-CoV-2, mimo że dwóch chłopców w rodzinie (w wieku 9 i 7 lat) miało łagodne objawy.

Wyjątkowe przeciwciała SARS-CoV-2

Naukowcy zaskoczeni negatywnymi wynikami testów dzieci, poprosili całą rodzinę o wzięcie udziału w dodatkowych badaniach. Przeanalizowano w nim próbki krwi, śliny, kału i moczy oraz pobierano wymazy z gardła co dwa, trzy dni. W każdym teście dzieci otrzymywały negatywny wynik na COVID-19, jednak naukowcy odkryli, że ich organizmy wytworzyły specyficzne przeciwciała SARS-CoV-2.

Innymi słowy, dzieci nigdy nie uzyskały pozytywnego wyniku na obecność wirusa, ale mimo to pewien poziom ekspozycji na wirusa wywołał w nich odpowiedź immunologiczną, ktora zapobiegła rozwojowi infekcji. "Najmłodsze dziecko, które nie wykazywało żadnych objawów, miało najsilniejszą odpowiedź przeciwciał", skomentowała immunolog Melanie Neeland z Murdoch Children's Research Institute (MCRI).

- Pomimo aktywnej odpowiedzi komórek odpornościowych u wszystkich dzieci, poziom cytokin, przekaźników molekularnych we krwi, które mogą wywołać reakcję zapalną, pozostał niski. Było to zgodne z ich łagodnymi objawami lub ich brakiem - dodał naukowiec.

- To badanie jest swego rodzaju pierwszym krokiem do dokładnego przyjrzenia się układowi odpornościowemu dzieci i sprawdzenia, w jaki sposób reaguje on na SARS-CoV-2 - powiedział główny autor badania, pediatra Shidan Tosif z Uniwersytetu w Melbourne Wiek. - Już teraz wiemy, że układ odpornościowy dzieci działa skuteczniej, ale nie wiemy dlaczego.