Koronawirus spowodował, że rodzice wydziedziczają dzieci. Zaskakujące wieści z Hiszpanii

W Hiszpanii przybywa rodziców, którzy decydują się na wydziedziczenie swojego potomstwa - informuje lokalny dziennik "ABC". Kluczowy wpływ na tak radykalne kroki ma pandemia koronawirusa . To właśnie od momentu jej wybuchu, pogorszyły się relacje dorosłych ze swoimi dziećmi. Zjawisko potwierdza madrycka prawnik Alejandra Garcia.

- Po okresie przymusowej izolacji przybywa wniosków składanych przez osoby w wieku emerytalnym o pozbawienie ich dzieci praw do majątku - informuje przedstawicielka kancelarii Garea Abogados.

Zdaniem kobiety, seniorzy mają żal do swoich dzieci o to, że te nie otaczają ich wystarczającą opieką podczas pandemii COVID-19. Do decyzji dotyczących spisania testamentów przekonały ich masowe zgony hiszpańskich emerytów. W tamtejszych domach starców, wskutek przegranej walki z koronawirusem SARS-CoV-2, zmarło ponad 27 tysięcy osób.