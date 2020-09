Koronawirus przy chorobach towarzyszących. Polscy naukowcy przeprowadzili nowe badania

COVID-19 i infekcje towarzyszące

Eksperci skupią się na przeprowadzeniu analiz w dwóch grupach osób chorujących na COVID-19. Pierwsza grupa to osoby, które nie mają żadnych objawów choroby lub są one nieznaczne. Z kolei druga grupa to osoby, u których zakażenie wirusem SARS-CoV-2 przebiega w ciężki sposób.

Polskie badania nad koronawirusem

- Wielu naukowców aktualnie zastanawia się, jaki wpływ na przebieg COVID-19 mają tzw. infekcje towarzyszące, w tym, chociażby grypa, wirus RSV czy zakażenia bakteryjne. W wirusologii znamy kilka mechanizmów, które mogą występować. Czasami jest tak, że gdy konkretny wirus wnika do komórki gospodarza, to blokuje możliwość namnażania się innemu wirusowi, co może prowadzić do zmniejszenia objawów czy też rozprzestrzeniania się tego drugiego wirusa – powiedział dr Rąbalski w rozmowie z PAP.