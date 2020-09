Przeciwciała koronawirusa utrzymują się w organizmie przez cztery miesiące. Nowe badania

Po przejściu choroby COVID-19, stężenie przeciwciał skierowanych przeciwko koronawirusowi może utrzymywać się na stałym poziomie przez co najmniej cztery miesiące - wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez islandzkich naukowców.

Zobacz też: Koronawirus. Ekspertka: o zagrożeniu wiedzieliśmy od lat, ale i tak się nie przygotowaliśmy

Głównym celem badań było określenie, jak długo przeciwciała koronawirusa utrzymują się w organizmie człowieka. Według islandzkich naukowców, ich poziom nie obniża się przez co najmniej cztery miesiące .

Uczeni oszacowali, że wirusem SARS-CoV-2 zaraziło się 0,9 obywateli Islandii . Poinformowali także, że dzięki testom genetycznym qPCR wykryto ponad połowę (56 proc.) wszystkich zakażeń. 14 procent zakażonych to osoby poddane kwarantannie, którym nie wykonano testów qPCR lub takie, które nie otrzymały pozytywnego wyniku. Pozostałe przypadki (30 procent) to Islandczycy spoza kwarantanny, którym nie przeprowadzono testów na COVID-19.

Wyniki badań naukowców zostały opublikowane na łamach czasopisma "The New England Journal of Medicine".