Koronawirus. Proste urządzenie, które może uratować nam życie

Doktor Maciej Jędrzejko z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach opublikował na swojej stronie na Facebooku listę porad, jak przygotować się do zbliżającego się szczytu zachorowań na COVID-19. Jednym z nich jest zrobienie prostego aparatu do treningu oddechu i oczyszczania płuc z wydzieliny podczas choroby.

Aparat taki, zwany dmuchawką, można zrobić samemu w domu. Potrzebna jest do tego plastikowa butelka i cienka rurka (mniej więcej o grubości słomki do napojów).

Butelkę napełnić do 3/4, zakręcić. W nakrętce zrobić dziurkę wsadzić rurkę aż do dna butelki i gotowe. System nie może być zbyt szczelny, żeby powietrze, które wdmuchujesz, mogło z lekkim oporem uciekać.

W tak skonstruowaną dmuchawkę należy powoli, jednostajnie wdmuchiwać powietrze. W razie zapalenia płuc takie ćwiczenie należy wykonywać do 1-2 godziny po 10 razy (wydechów), aby rozprężać chore płuca.

Dr Maciej Jędrzejko zaleca też przygotowanie organizmu do nadejścia choroby. Lekarz podkreśla, że im jest on zdrowszy i bardziej wypoczęty, tym lepiej poradzi sobie z dowolnym wyzwaniem. W tym celu należy:

- pić dużo wody (od 10 do 15 szklanek dziennie), aby odpowiednio się nawodnić;

- jeść owoce i warzywa, aby uzupełnić witaminy w organizmie;

- pić kefiry, jogurty, zsiadłe mleko, kiszonki, aby uzupełnić naturalne probiotyki;

- zrezygnować z alkoholu, energetyków, kawy i mocnej herbaty;

- zrezygnować z papierosów;

- wykonywać 10-15 minut lekkich ćwiczeń aerobowych;

- unikać przemęczenia fizycznego i psychicznego;

- spać 8 godzin dziennie i koniecznie w godzinach 23.00 - 3.00.