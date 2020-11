Koronawirus. Nowe wyniki badań potwierdzają długofalowe skutki COVID-19

Badaczom zajęło kilka miesięcy, zanim zrozumieli, w jaki sposób koronawirus wpływa na mózg , powodując te nietypowe objawy. Najnowsze badania, chociaż nie odpowiadają na wszystkie pytania, pozwalają lepiej zrozumieć, co dzieje się z mózgiem, gdy dochodzi do zakażenia organizmu przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Około dwie trzecie pacjentów biorących udział w badaniach stanowili mężczyźni, a mediana wieku wynosiła 61 lat. Niektórzy z nich mieli również wcześniejsze problemy natury neurologicznej, jak demencja, co wpływa na odczyty EEG. Naukowcy uwzględnili to w swoich wnioskach, które zostały opublikowane w Seizure: European Journal of Epilepsy .

Koronawirus a zaburzenia pracy mózgu

Skany EEG pacjentów wykazały całe spektrum nieprawidłowości w aktywności mózgu, w tym pewne rytmiczne wzorce i skoki aktywności podobne do epilepsji. Najczęstszą zauważaną nieprawidłowością było spowolnienie fal mózgowych, co wskazuje na ogólne zaburzenie czynności mózgu.

Zdaniem ekspertów koronawirus może wpływać w ten sposób na mózg, ponieważ prowadzi do stanu zapalnego w całym organizmie. To z kolei prowadzi do wzmocnienia odporności immunologicznej lub zmniejszenia przepływu krwi do mózgu, by wzmocnić serce i płuca.