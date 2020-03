WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości + 1 koronawirus Bolesław Breczko 13 min. temu Koronawirus. Nie trzeba się obawiać, internet w Polsce jest bezpieczny Epidemia koronawirusa doprowadziła wiele firm do przerzucenia się na pracę zdalną. To spowodowało znaczne zwiększenie ruchu w internecie, a w pierwszych dniach dało się to negatywnie odczuć. Nie ma jednak powodów do obaw, internet w Polsce jest bezpieczny. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Koronawirus sprawił, że się rozgadaliśmy (Pixabay.com) Pierwszego dnia pracy zdalnej dużej części Polaków, czyli w poniedziałek 16 marca, dało się odczuć problemy z usługami internetowymi wykorzystywanymi do pracy zdalnej. Były to m.in. problemy z aplikacjami do komunikacji Microsoft Teams czy Slack. Pojawiły się wtedy obawy, że sieć internetowa może nie wytrzymać zwiększonego natężenia. W połączeniu z ograniczeniami wychodzenia z domu mogłoby to mieć fatalne skutki. Koronawirus. Więcej siedzimy w internecie Wszyscy dostawcy internetu, zarówno komórkowi jak i kablowi notują wzrost natężenia transfery danych od momentu wydania zaleceń pozostania w domach. Najmniejsze wzrost zanotował Plus (10 proc.) a największy Play (40 proc.) WP.PL Podziel się Źródło: Dane własne operatorów sieci Nie trzeba się jednak obawiać, sieć internetowa W Polsce ma się dobrze i może przyjąć jeszcze większe transfery danych. Chociaż wzrost natężenia jest widoczny i sięga nawet kilkudziesięciu procent, to i tak nie dorównuje wieczornym szczytom, gdy Polacy wracają do domu z pracy i siadają do komputerów i smartfonów w normalne dni. Takie informacje przekazali nam dostawcy internetu w Polsce. - Stale monitorujemy ruch na naszej sieci i zaobserwowaliśmy jego wzrost o ok. 25%. W sposób znaczący zwiększył się ruch w ciągu dnia, zwłaszcza w godzinach porannych, które jak dotąd nasi klienci spędzali w pracy, nie korzystając z sieci - mówi nam prezes Inea, Michał Bartkowiak. - Ze względu na obecny sposób wykorzystania usług, wzrost dotyczy również wysyłania danych, ale tak naprawdę sytuację tę traktujemy jako bardzo dobry test naszej sieci światłowodowej. Obserwujemy tę sytuację ze sporym zaciekawieniem i czekamy na dalszy jej rozwój. Koronawirus. Jeszcze więcej rozmawiamy przez telefon Wzrosty wykorzystania internetu, chociaż znaczące, mają się nijak do tego ile więcej rozmawiamy przez telefon. Tutaj "zwyżki" sięgają od 30 do 50 procent. Z czterech głównych, polskich operatorów komórkowych aż trzech zanotowało wzrost liczby połączeń głosowych o 50 procent. WP.PL Podziel się Źródło: Dane wewnętrzne operatorów komórkowych - Porównując weekendy 7/8 marca i 14/15 marca ruch głosowy w sieci Orange Polska wzrósł o 50 proc. - mówi nam Wojciech Jabczyński, rzecznik sieci Orange. - W Orange Polska nie spodziewamy się problemów z obciążeniem sieci, która jest przygotowana na sytuacje związane z takim większym ruchem. Wzrosty nawet o 1200 procent Zwiększone natężenie rozmów i transferu danych dotyka wszystkich. Mark Zuckerberg powiedział na konferencji telefonicznej, że użytkownicy WhatsAppa wykonują dzienne tyle połączeń głosowych, co w najbardziej natężony moment w roku, czyli w Sylwestra. Natomiast Exatel zanotował wzrost połączeń głosowych o 1200 procent. Exatel to polski operator internetowy i telefoniczny świadczący m.in. usługi dla administracji i służby zdrowia. Oprócz tego oferuje usługi internetowe też zwykłym firmom i użytkownikom. - Efekty kwarantanny i uruchomienia przez wiele firm czy instytucji pracy zdalnej są widoczne w naszej sieci na kilku płaszczyznach - mówi nam Piotr Mierzwiński, rzecznik Exatela. - Po pierwsze w liczbie przechodzącej przez naszą sieć danych. Patrząc tylko na pierwszą połowę marca widać nawet trzycyfrowe wzrosty ruchu, niekiedy sięgające nawet 682%. Oznacza to, że przez naszą sieć przechodzi nawet kilkaset gigabitów danych na sekundę więcej, niż „w normalnym okresie”. - Znaczący jest także wzrost w usługach głosowych - informuje Mierzwiński. - Praca na odległość wymaga stałego kontaktu, również telefonicznego. W efekcie zapotrzebowanie na ruch głosowy rośnie miejscami nawet o 1200%. Teraz osiąga wartości ponad 11 mln minut dziennie i nadal rośnie, a to już dawno niespotykany trend na europejskim rynku. W czasie kryzysy najważniejsza jest dla nas komunikacja Wzrost liczby i długości połączeń głosowych w czasie epidemii koronawirusa i ograniczonego kontaktu jasno pokazuje, co jest dla Polaków najważniejsze: komunikacja. Pokazują to też trendy na liście najpopularniejszych aplikacji na smartfony. W pierwszej dziesiątce aplikacji zdobywających popularność aż siedem to aplikacje do komunikacji. Aby pomóc w walce z epidemią koronawirusa należy przestrzegać zaleceń WHO i Ministerstwa Zdrowia. Bez potrzeby nie wychodzić z domu, unikać zgromadzeń, zachować odległość 1,5 metra od innych osób i często myć ręce.