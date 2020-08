Koronawirus nie spowalnia. Naukowcy nawołują do radykalnej zmiany podejścia

USA zwiększyły liczbę testów na koronawirusa z około 100 tys. tygodniowo w połowie marca do ponad 5 mln tygodniowo pod koniec lipca. Niestety nie wpłynęło to w żaden sposób na spowolnienie pandemii i kraj wciąż znajduje się w czołówce pod kątem dziennej liczby zakażeń.

Zwolennicy tej metody uważają, że umożliwi to znacznie szybszą identyfikację i izolację zakażonych, co powinno przełożyć się na spowolnienie rozprzestrzeniania się pandemii i pozwoli na bezpieczne otwarcie szkół, fabryk czy biur.

W ostatnim czasie czas oczekiwania na wyniki wydłużył się nawet do dwóch tygodni. Osoby poddane testom, które nie otrzymały jeszcze wyniku, nie muszą przebywać na kwarantannie, a tym samym nie wiedzą, czy zarażają. Może dojść do tego, że nie otrzymają wyniku aż do czasu, gdy okres zakaźny minie. W takim wypadku pozostawienie ich na izolacji mija się z celem.

Daniel Larremore, matematyk stosowany na University of Colorado w Boulder i jego współpracownicy stworzyli model korzyści płynących z częstszych testów, nawet tych mniej dokładnych niż obecnie. Szybkie testy powtarzane co 3 dni, z izolacją osób z wynikiem dodatnim, zapobiegają 88 proc. transmisji wirusa w porównaniu z brakiem testów.

Jednak przeszkodą jest niewielka liczba wykonywanych tego typu testów. Firmy zajmujące się tym są w stanie wykonać ok. 3 mln testów tygodniowo - to stanowczo za mało dla USA. Jeśli miałyby przynieść oczekiwany skutek, trzeba by ich wykonać ok. 25 mln tygodniowo.