Koronawirus. Naukowcy: pewne zasady powinny obowiązywać nawet po zakończeniu pandemii

Koronawirus: Dystans społeczny do 2022 roku

Odporność na SARS-CoV-2

Jeśli odporność na SARS-CoV-2 jest podobna do oporności na łagodniejsze koronawirusy uwzględnione w badaniu, może trwać krócej niż rok. To sugeruje, że co roku może dochodzić do ponownych "wybuchów" zachorowań na COVID-19. Inny scenariusz zakłada, że odporność utrzyma się nawet dwa lata. Wówczas takie "wybuchy" będą pojawiały się średnio co 24 miesiące.