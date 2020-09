Koronawirus. Naukowcy ostrzegają: pandemia może oznaczać falę zaburzeń psychicznych

- Jeszcze długo po wynalezieniu szczepionki i podliczeniu liczby zgonów z powodu koronawirusa, będzie można odczuć skutki epidemii w obszarze zdrowia psychicznego - ostrzegają naukowcy z University of Houston w ostatnio opublikowanych pracach .

Ekspert zwraca uwagę, że szczególnie podatne mogą być osoby, które mają tendencję do katastrofizacji epidemii, ponieważ nasila się u nich poziom stresu, co wpływa na ryzyko nadużycia różnych substancji. Zdaniem naukowca do kłopotów psychicznych mają w dużej mierze prowadzić strach i martwienie się epidemią.