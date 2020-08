Koronawirus leczony preparatem dla kotów? Naukowcy: to mocny kandydat

Koronawirus nadal stanowi śmiertelne zagrożenie dla ludzi na całym świecie. Od początku wybuchu epidemii potwierdzono już ponad 25 milionów przypadków zakażeń na wszystkich kontynentach. Wskutek przegranej walki z infekcją zmarło już blisko 850 tysięcy osób . Specjaliści robią co mogą, aby opracować preparat, który w znacznym stopniu przyczyni się do zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa. Jak dotąd lekarze korzystają z powszechnie dostępnych leków, których pozytywne działania zaobserwowano jedynie u części pacjentów z COVID-19.

Podczas gdy naukowcy z całego świata pracują nad wynalezieniem szczepionki oraz innych środków do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 , naukowcy z Uniwersytetu Alberty w Kanadzie publikują zaskakujące informacje dotyczące leku o nazwie GC376 . Jest to środek stworzony w celu leczenia zakaźnego zapalenia otrzewnej kotów (FIP), niebezpiecznej choroby wywołanej przez jeden z rodzajów koronawirusa, który nie jest groźny dla ludzi.

Eksperymenty laboratoryjne wykazały, że preparaty stosowane w leczeniu FIP, mogą być skuteczne w przypadku choroby COVID-19 . Lek GC376 działa jako środek przeciwwirusowy u kotów i jest efektywny w zwalczaniu koronawirusów. Frima Anivive, która jest producentem preparatu, złożyła wniosek do FAA o pozwolenie na przetestowanie środka na ludziach.

Naukowcy: mocny kandydat

Badacze wyjaśniają, że lek dla kotów działa poprzez blokowanie proteazy Mpro, czyli enzymu produkowanego przez kociego koronawirusa (FCoV). Warto zaznaczyć, że choć jest on powszechny, to maksymalnie 10 procent zarażonych nim kotów może zachorować na FIP. Uczeni tłumaczą, że FCoV ma podobną budowę co SARS-CoV-2, dzięki czemu preparat GC376 może blokować ten sam enzym koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.