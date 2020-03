Koronawirus. Kolejny elektroniczny produkt drożeje. Nawet dwukrotnie

Sklepy z elektroniką mają "Gwiazdkę w marcu". Indywidualni klienci i firmy masowo kupują sprzęt. Spośród szerokiego asortymentu wyróżnia się jeden gadżet, który ostro podrożał i stał się trudno dostępny. Ale o szaleństwie, jak z maseczkami na twarz, nie ma mowy.

Epidemia koronawirusa w Polsce zmusiła firmy do wysłania pracowników na tzw. "home office", czyli pracę z domu. Szybko okazało się, że nie wystarczy do tego domowy komputer i smartfon, więc Polacy i ich szefowie zaczęli na potęgę kupować laptopy, a także kamerki internetowe. Te ostatnie spotkał ten sam los, co maseczki czy płyn antybakteryjny - znikają z magazynów, a ich cena stale rośnie.

- Wyprzedaliśmy wszystkie kamery internetowe, jakie mieliśmy - mówi mi anonimowo pracownik jednej z największych sieci sklepów elektronicznych w Polsce. - Nawet ostatnia sztuka, uszkodzona i bez kabelka się sprzedała. Klient nawet nie chciał się targować.

Patrząc na historię średnich cen produktu w przeglądarce Ceneo.pl, wyraźnie widać, że kamerki internetowe zdrożały nawet o 100 proc. w czasie tylko jednego tygodnia.

Powyższy przykład dotyczy kamery internetowej Logitech C920, której cena dziś waha się w okolicach 400-500 zł, a jeszcze kilka dni temu była dostępna nawet za połowę tej ceny.

- Ceny kamerek internetowych wzrosły, co jest spowodowane ich małą dostępnością na rynku - mówi Kamil Szwarbuła z sieci X-kom. - Nasz sklep również podniósł ich cenę, ale możemy co najwyżej mówić o wzroście dwucyfrowym i jest to liczba daleka od 99. Z powodu koronawirusa i pracy na "home office", nasz sklep nie odnotował drastycznego wzrostu popytu na kamerki. Są one niszowym produktem, ponieważ są wbudowane w praktycznie każdym laptopie, a wiele osób do wideokonferencji używa swoich smartfonów.

Sprzedawcy faktycznie podnoszą ceny kamerek internetowych. Ale nie dochodzi tu do przebić z rynku produktów higienicznych. Na oficjalnej stronie producenta powyższej kamerki firmy Logitech zobaczymy, że jej cena sugerowana jest bliższa obecnej, niż tej sprzed tygodnia.