Jest nowa definicja przypadku COVID-19. Sanepid wprowadził spore zmiany

Od 31 października GIS stosuje nową definicję osoby chorej na COVID-19. Według niej, stwierdzony przypadek COVID-19 obejmuje osobę, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych poniżej objawów. Nowe kryteria kliniczne obejmują:

To oczywiście nie wszystkie kryteria. Kolejne obejmują diagnostykę obrazową, i wśród nich wymienia się tylko zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na COVID‐19. Dalej GIS informuje o kryteriach laboratoryjnych. Tutaj pada mowa o wykryciu z materiału klinicznego kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 albo antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2.

Co należy rozumieć jako blisko kontakt z osobą chorą na COVID-19?

Sanepid szczegółowo tłumaczy, co mamy rozumieć przez bliski kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2. GIS wymienia:

Z kolei przypadek COVID-19 dzieli się na trzy możliwości. Pierwszym jest przypadek możliwy – dotyczy osoby, która spełnia kryteria kliniczne. Drugi to przypadek prawdopodobny, a do niego zaliczają się wszystkie osoby spełniające kryterium kliniczne oraz epidemiologiczne LUB osoby spełniające kryterium kliniczne w postaci utraty węchu o nagłym początku i/lub utraty lub zaburzenia smaku o nagłym początku.

Do przypadku prawdopodobnego COVID-19 zalicza się także każdą osobę spełniającą kryterium diagnostyki obrazowej. Trzecia możliwość to przypadek potwierdzony. Przypisuje się go każdej osobie spełniającej kryterium laboratoryjne.