Koronawirus groźny nie tylko dla starszych. Ekspert wyjaśnia, co decyduje o zakażeniu

O tym, czy dojdzie do zakażenia koronawirusem nie zawsze decyduje wiek - mówił prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, które odbyło się online.

Ekspert przypomniał, że do zainfekowania dochodzi przede wszystkim poprzez bliski, trwający co najmniej 15 minut kontakt z osobą zakażoną i wydalającą wirusy . Zaznaczył, że zakazić można się także od niewykazującego żadnych objawów dziecka, jednak w takim przypadku potrzebny jest zdecydowanie dłuższy kontakt.

Ekspert: o zakażeniu decyduje dawka wirusa

- To czy dojdzie do zakażenia koronawirusem zależy z jednej strony od liczby cząstek wirusa, na którą jesteśmy narażeni, a z drugiej od odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu - wyjaśniał prof. Simon. Lekarz dodał, że dawka wirusa ma także wpływ na przebieg choroby COVID-19.

Ekspert podkreślił, że choroba COVID-19 niebezpiecznie rozwija się wtedy, gdy organizm danej osoby źle odpowiada na zakażenie. Wówczas dochodzi do wysiewu cytokin oraz innych substancji w układzie immunologicznym, który został zaalarmowany, ale w nadmiernej reakcji w stosunku do zagrożenia niszczy tkanki płuc, doprowadzając do zespołu ostrej niewydolności oddechowej oraz wielonarządowej.