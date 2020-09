Koronawirus. Bill Gates znów wypowiedział się o pandemii. Chodzi o Trumpa

W rozmowie z Fox News Sunday Gates stwierdził, że zakaz podróżowania poskutkował tysiącami ludzi pędzącymi z powrotem do kraju, jednak brak środków bezpieczeństwa po ich powrocie wywołał jedynie większe rozprzestrzenienie się wirusa.

Czytaj też: Mikroczipy w szczepionkach? Bill Gates opowiedział, co o tym sądzi

Brednie na temat koronawirusa. Naukowcy obalają popularne mity

Bill Gates krytyczny w stosunku do władz

Gates dodał, że "w marcu USA mierzyło się z niewiarygodną eksplozją zachorowań – na Zachodnim Wybrzeżu wirus został przywieziony z Chin, a na Wschodnim z Europy". Założyciel Microsoftu wyjaśnił, że jego zdaniem chociaż władze USA widziały, co działo się wcześniej w Chinach i Europie, to nie przekazały jasnej wiadomości Amerykanom jak się zachować, a możliwości testowania były niewielka.

To nie pierwszy raz, kiedy Gates krytykuje rząd w związku z pandemią. W kwietniu miliarder poważnie skrytykował decyzję Trumpa o obcięciu amerykańskich funduszy przeznaczonych dla Światowej Organizacji Zdrowia. W wywiadzie dla Business Insidera powiedział też, że jego zdaniem system testowania na koronawirusa w USA jest bezwartościowy i byłaby to pierwsza rzecz, którą by naprawił, gdyby miał taką moc.