Koronawirus. Bill Gates po raz kolejny zabiera głos w sprawie szczepionki

Jednak, by zapobiec opóźnieniom w dostawie, gdy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 będzie już gotowa, wiele krajów już teraz złożyło zamówienia. USA zamówiło 800 mln dawek, a Wielka Brytania 340 mln, co daje około 5 dawek na każdego mieszkańca. Setki tysięcy szczepionek zostało już zamówionych również przez inne kraje Europy i Azji. Władze są zdania, że tym sposobem uda się zapobiec wielu tysiącom zgonów.

Jednak Bill Gates, powołując się na najnowszy raport Fundacji Billa i Melindy Gatesów sugeruje, że może stać się odwrotnie. Miliarder zwraca uwagę na nierówności w zamówieniach, co doprowadzi do tego, że do niektórych rejonów świata szczepionka w ogóle może nie zostać dostarczona. To z kolei wpłynie na podwyższenie ogólnej średniej liczby zgonów na COVID-19 na świecie.