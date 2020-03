Koronawirus a pranie. Profesor wyjaśnia, jak pozbyć się zagrożenia

WHO szacuje, że koronawirus na powierzchniach może przeżyć od kilku godzin do nawet kilku dni. Z badań m.in. National Institute of Health, CDC i UCLA wynika, że wirus krócej trzyma się na szorstkich materiałach i tkaninach, niż na twardych i gładkich powierzchniach.

Odpowiednia temperatura zabije koronawirusa

– Detergenty, takie jak mydło czy proszek do prania niszczą otoczkę wirusa i traci on w ten sposób możliwość zakażania komórek – tłumaczy dla "Rzeczpospolitej" prof. Marcin Bańbura, dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej z SGGW.

W jego ocenie ważna jest także temperatura prania: – Jeśli użyjemy detergentu, plus temperatura wody wyniesie 60 stopni, to praktycznie zniszczymy wirusa – powiedział.

Jak mówi prof. Bańbura, to dlatego, że "istnieje temperatura referencyjna, do której odnosi się ciepło wrażliwość praktycznie wszystkich wirusów." Ta temperatura to "56 stopni Celsjusza". Profesor twierdzi także, że o ile "niektóre koronawirusy zachowują aktywność w takiej temperaturze do 30 minut, to ten konkretny po 10 ulega zniszczeniu".