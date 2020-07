Koronawirus a pierwsze szczepienia. Ekspert WHO: spodziewajmy się ich w 2021 roku

Magazyn medyczny "The Lancet" poinformował o wspólnym sukcesie Uniwersytetu w Oksfordzie oraz brytyjskiej firmy farmaceutycznej AstraZeneca. Stworzona przez nich szczepionka wywołuje odpowiedź immunologiczną i wydaje się bezpieczna . Przekazano także informację na temat pozytywnych wyników badań nad szczepionką opracowywaną przez chińską firmę CanSino Biological.

- Patrząc realistycznie, będzie to pierwsza część przyszłego roku, kiedy zobaczymy pierwszych ludzi, którzy się szczepią - powiedział Ryan.

Ekspert podkreślił, iż WHO pracuje nad tym, aby zapewnić sprawiedliwą dystrybucję szczepionek. - Musimy być uczciwi, ponieważ szczepionka to ogólnoświatowe dobro. Nie są one wyłącznie dla bogatych, ani nie są tylko dla biednych - są dla wszystkich - zaznaczył Mike Ryan.