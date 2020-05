Koronawirus a modlitwa. Naukowcy badają efekty boskiej interwencji. "Cud może się zdarzyć"

Koronawirus nie zwalnia tempa i wciąż stanowi ogromne zagrożenie dla ludzi na całym świecie. Łączna liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 na wszystkich kontynentach powoli zbliża się do pokonania kolejnej smutnej granicy, jaką są 4 miliony . Naukowcy dokładają wszelkich starań, aby wynaleźć szczepionkę lub inny skuteczny lek, który w znaczącym stopniu przyczyniłby się do zahamowania pandemii.

Według doniesień "New York Post" zespół naukowców rozpoczął zbieranie danych od 1000 osób chorych na COVID-19 przebywających na intensywnej terapii. Połowa z pacjentów otrzymała "uniwersalną" modlitwę z różnych wierzeń. Wśród badanych znaleźli się chrześcijanie, muzułmanie, żydzi, a także wyznawcy hinduizmu i buddyzmu.

Modlitwa pomoże w walce z COVID-19? Trwają badania

Badania dotyczące wpływu interwencji boskiej, jak i nadprzyrodzonych mocy na przebieg leczenia infekcji wywołanej koronawirusem budzą wiele kontrowersji. Dr Lakkireddy przyznał, że nawet jego żona nie jest przekonana co do sensu owego doświadczenia. Lekarz zapewnił jednak, że eksperyment nie wpływa na dalszy proces leczenia, a on sam nie naraża żadnego z pacjentów na dodatkowe ryzyko. "Cud może się zdarzyć. Zawsze jest nadzieja" - ocenił dodając, że sam wierzy w moc wszystkich religii, jako skutecznej pomocy w pokonaniu pandemii.