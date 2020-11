Koronawirus a maseczki materiałowe i te szyte w domach. Są nowe wytyczne

Teraz, powołując się na nowe badania Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) , zachęca do noszenia nawet materiałowych maseczek. Jak podaje CDC, nie tylko zapobiegają one transmisji wirusa przez chorych, ale także znacząco "zmniejszają ryzyko zakażenia - pierwotnego lub wtórnego - przez osoby noszące maseczki".

Tym samym CDC przypomina, to, o czym naukowcy alarmowali już od dawna: maseczki powinni nosić nie tylko chorzy, ale także zdrowe osoby, aby zmniejszyć ryzyko transmisji wirusa. Agencja dodaje, że "noszenie nawet materiałowych maseczek zarówno przez chorych, jak i zdrowych uzupełnia się", co zapewnia większą ochronę całemu społeczeństwu.

Maseczki ochronne zmniejszają do 79 proc. transmisję wirusa

CDC powołuje się na siedem badań prowadzonych w różnych krajach, w tym USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, które potwierdzają, że noszenie maseczek zarówno przez chorych, jak i zdrowych mogłoby znacząco zmniejszyć liczbę zakażeń, co z kolei odbiłoby się pozytywnie na gospodarce. Dodatkowo badania pokazały , że w środowisku zamkniętym ryzyko jest zmniejszone o 70 proc., gdy wszyscy stosują osłony twarzy.

Ostatnie badania prowadzone w Polsce pokazały, że maseczki skutecznie chronią nie tylko przed COVID-19, ale również przed innymi infekcjami dróg oddechowych, co powinno być dodatkowym powodem, by przekonać się do noszenia osłon twarzy.