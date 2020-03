Koronawirus a lateksowe rękawiczki. Eksperci mówią, czy są skuteczne w walce z COVID-19

Koronawirus rozprzestrzenia się w niebotycznym tempie. W związku z niepokojącą sytuacją coraz więcej ludzi zaopatruje się już nie tylko w maseczki ochronne, ale także lateksowe rękawiczki. Myślą, że akcesoria uchronią ich przed COVID-19. Lekarze są innego zdania.

W związku z obawą przed zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 , sporo osób decyduje się na zakup maseczek ochronnych, a także lateksowych rękawiczek. Jak donoszą media zza oceanu, na ulicach Stanów Zjednoczonych można zaobserwować coraz więcej ludzi wyposażonych w tego rodzaju sprzęt. Jego właściciele są przekonani, że takie zachowanie w zdecydowanym stopniu zmniejszy ich ryzyko na zakażenie się koronawirusem. A jak to wygląda w rzeczywistości?

Lekarze zapewniają, że podobnie jak w przypadku maseczek, zakładanie jednorazowych rękawiczek nie jest zalecane do codziennego użytku . Specjaliści nadal są zdania, że to higiena rąk i twarzy jest najlepszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się niebezpiecznej choroby zakaźnej.

Lekarze są zaniepokojeni

Zdaniem ekspertów jednorazowe rękawiczki medyczne zbyt łatwo się rozrywają. Ponadto, lekarze są zaniepokojeni faktem, że lateksowych rękawiczek, podobnie jak wcześniej maseczek, może zabraknąć dla personelu medycznego , a to właśnie szpitalom są one najbardziej potrzebne. Dzisiaj prognozy dotyczące stanu tego typu sprzętu w hurtowniach są wysoce niepokojące.

Zdaniem specjalistów z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) koronawirusy najczęściej rozprzestrzeniają się drogą kropelkową. Bezpośrednio po kaszlnięciu osoby zarażonej, kropelki znajdujące się w powietrzu zostają wdychane przez znajdujących się blisko niej ludzi. W ten sposób dochodzi do infekcji.