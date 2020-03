Koronawirus a grupa krwi. Chińscy badacze wytypowali, które osoby mogą być bardziej podatne

Badania zostały przeprowadzone w oparciu o próbki ponad 2 000 pacjentów z Wuhan i Shenzhen. Naukowcy porównali odsetek chorych z daną grupą krwi w porównaniu do odsetka osób z tą samą grupą krwi w całej populacji.

- Osoby z grupą krwi A mogą potrzebować silniejszej ochrony, by zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania - piszą przedstawiciele zespołu badaczy kierowanego przez Wang Xinguana. Naukowcy podkreślają, że to u tych osób właśnie częściej dochodzi do zakażenia, a choroba przebiega groźniej.