Koreańskie pociski dla Rosji. Mogą trafić do ukrywanej od lat broni

Choć do tej pory nie są znane konkretne liczby dotyczące przekazanych przez Koreę Północną pocisków, Defense Express podaje, że szacunki wahają się w granicach 500 tys. - 1 mln egzemplarzy. Obliczenia analityków wskazują natomiast, że zdecydowana większość, bo aż 70 proc. wszystkich pocisków, które trafiły w ręce Rosji, to amunicja kal. 152 mm. 20 proc. mają stanowić natomiast pociski 122 mm. Pozostałe 10 proc. to "amunicja innego rodzaju" – czytamy.

Defense Express zwraca uwagę na to, dlaczego do Federacji Rosyjskiej trafiły jednak pociski inne niż kal. 152 mm, które – jak zauważa portal – stanowią podstawę rosyjskiej armii. Odpowiedź można znaleźć w deklaracji władz Rosji z 2013 r. Właśnie wtedy ogłoszono wycofanie ze służby i przeniesienie do magazynów prawie wszystkich holowanych haubic D-30, które wykorzystują pociski kal. 122 mm. Razem z tymi maszynami, w rosyjskich magazynach znajduje się też wiele podobnych broni wykorzystujących ten sam kaliber armaty. Zgodnie z raportem "The Military Balance 2023", Rosjanie mogą dysponować 2,5 tys. haubicami D-31, 2 tys. 2S1 Goździk, ale też 2 tys. holowanych haubic M-30.

Tysiące broni czekają na pociski. Rosjanie mają je w magazynach

Wspomniane haubice D-30 i 2S1 Goździk stanowią w istocie konstrukcje stosunkowo stare, bowiem te pierwsze zaczęto produkować w 1963 r. Goździki natomiast zaczęły pojawiać się w prototypowych wersjach cztery lata później, w 1967 r.

Obie bronie – mimo swojego wieku sprawiającego, że niektóre elementy nie pasują do dzisiejszych standardów militarnych – stanowią realne zagrożenie dla Ukraińców. Jest ono szczególnie duże, jeśli weźmiemy pod uwagę szacowaną ilość przekazanych przez Koreę pocisków i liczbę dostępnych haubic w magazynach.

Jedna z rosyjskich baz artyleryjskich. Pomarańczowe obszary to broń z Korei Północnej. © Defense Express

D-30 to broń powstała jeszcze w czasach ZSRR, która trafiła do armii jako następca starszych M-30. Warto zaznaczyć, że Rosjanie nadal produkują D-30. Donośność pojedynczego pocisku wystrzelonego z tego sprzętu przekracza 15 tys. m. Jednocześnie dużą zaletą jest szybkostrzelność na poziomie do ośmiu strzałów na minutę. Do obsługi D-30 potrzebna jest siedmioosobowa załoga.

2S1 Goździk to z kolei samobieżna haubica o trakcji gąsienicowej z załogą składającą się z maksymalnie pięciu osób. Do napędu Goździka wykorzystywana jest jednostka napędowa o mocy 300 KM lub 240 KM. Podobnie jak w przypadku D-30, 2S1 osiąga podobną donośność pocisków na poziomie ok. 15 tys. m. Pojazd rozpędza się do prędkości maksymalnej 60 km/h (po drodze), natomiast jego pancerz osiąga grubość do 20 mm w najbardziej newralgicznych punktach.

