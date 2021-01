Korea Południowa ulepsza swoje samoloty bojowe. Pomyślne testy FA-50 z nowym zasobnikiem

FA-50 to lekkie myśliwce produkowane od 2002 roku przez Korea Aerospace Industries we współpracy z amerykańskim koncernem Lockheed Martin. Samoloty powstały na bazie naddźwiękowego T-50 Golden Eagle , jednej z najnowocześniejszych obecnie maszyn szkolno-bojowych na świecie.

Sniper ATP

Sniper to system celowniczy, którego producentem jest koncern zbrojeniowy Lockheed Martin. Służy on do identyfikacji, wyboru celów oraz do naprowadzania na cele kierowanego uzbrojenia w każdych warunkach pogodowych zarówno w dzień, jak i w nocy.