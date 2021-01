Armia USA zwiększa ilość bezzałogowców w Europie. Do Rumunii trafiły maszyny MQ-9 Reaper

Maszyny należą do 31st Expeditionary Operations Group Detachment 1 podlegającej jednostce organizacyjnej 31st Fighter Wing, stacjonującej na stałe we włoskiej bazie Aviano. Jak dotąd nie ujawniono informacji dotyczących planowanego czasu działania w rumuńskiej bazie.

Przedstawiciele armii podkreślają, że jest to element koncepcji rozproszonego stacjonowania, który ma przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zniszczenia całości sił w ataku na jedną bazę. Misja pozwoli także ocenić interoperacyjność i gotowość jednostek do stacjonowania w bazach sojuszniczych.