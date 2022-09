Korea Północna prowokuje świat. Wystrzeliła rakietę balistyczną

Południowokoreańskie służby wojskowe podały, że była to pojedyncza rakieta balistyczna krótkiego zasięgu wystrzelona z okolic Taechon w północnej prowincji Pjongjang. Przeleciała dystans ok. 600 km na wysokości 60 km i z prędkością Mach 5 – podaje agencja Reuters.

Północnokoreański reżim to niebezpieczna potęga, jeśli chodzi o technologie rakietowe. Jest zdolny do budowania całej rodziny różnego rodzaju pocisków balistycznych, w tym m.in. rakiet międzykontynentalnych Hwasong-14 . To broń o zasięgu szacowanym na 10 tys. km, która może osiągnąć cele w Stanach Zjednoczonych czy Europie.

KRLD najprawdopodobniej począwszy od 2018 r., wprowadziła również do służby systemy MLRS KN-09 wykorzystujące rakiety o średnicy 300 mm o zasięgu do 200 km, a aktualnie prowadzone są prace nad systemem z rakietami kal. 600 mm o jeszcze większym zasięgu. Do tego należy dodać parędziesiąt zestawów taktycznych wyrzutni rakiet balistycznych krótkiego zasięgu bazujących na 9K52 Łuna-M o zasięgu do ok. 70 km.