Korea Północna kradnie kryptowaluty. Inwestuje je w technologie do produkcji broni atomowej

W raporcie wysłanym do Rady Bezpieczeństwa ONZ, eksperci przyznają, że wszystkie cyberataki przeprowadzone przez Koreę Północną na giełdy kryptowalut miały miejsce pod koniec 2020 roku. W tym czasie wartość skradzionych aktywów przekroczyła ok. 316 mln dolarów.

W swoim raporcie eksperci nie podają źródła danych, ale przyznają, że pochodzą one od jednego z państw. To niezidentyfikowane państwo przyznało również, że cyberprzestępcy związani z Koreą Północną kontynuowali ataki przynajmniej do końca zeszłego roku.