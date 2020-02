Cyberataki wycelowane w liderów lecących do Izraela. Niektóre z nich pochodziły z Polski i Iranu

Samoloty, na których pokładzie znajdowali się światowi liderzy podróżujący na Światowe Forum Holokaustu, były celem co najmniej 800 cyberataków, pochodzących m.in. z Polski i Iranu.



Jak podaje portal "The Times of Israel", w stronę izraelskiego lotnictwa skierowano co najmniej 800 różnych cyberataków w czasie gdy światowi przywódcy lądowali w tym kraju. Wszystkie ataki udało się jednak skutecznie odeprzeć. Informacje pochodzą od urzędników Airports Authority Cyber Division.