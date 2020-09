Kontrolowanie snów? MIT prezentuje technologię, dzięki której to możliwe

Naukowcy z MIT odkryli, jak manipulować swoimi snami, łącząc specjalną aplikację z urządzeniem do śledzenia snu o nazwie Dormio. Takie sterowane sny mogą pobudzać kreatywność lub pomóc stawić czoła źródła stresu i traumy.

W badaniu opisywanym przez Live Science, naukowcy z MIT testowali możliwość manipulowania snami z pomocą specjalnej aplikacji oraz urządzenia o nazwie Dormio. Chociaż wyniki zaskoczyły badaczy, to udało im się sterować snami danej osoby.

W tym celu naukowcy z Fluid Interfaces MIT Media Lab - grupy, która opracowuje systemy do noszenia i interfejsy w celu poprawy umiejętności poznawczych - zastosowali technikę zwaną ukierunkowaną inkubacją snów (TDI).

Wcześniejsze badania pozwoliły ustalić, że jeśli śniący jest świadomy snu, to może kształtować go z pomocą świadomości. TDI wykorzystuje wczesną fazę snu, by osiągnąć podobny rezultat. We wczesnej fazie snu zaczynają się pojawiać obrazy, które TDI może wykorzystać do "bezpośredniego włączenia informacji do treści snu".

Kształtowanie snów

W eksperymencie wzięło udział 25 uczestników. Naukowcy najpierw otrzymywali podpowiedzi dźwiękowe, jak "pamiętaj, by myśleć o drzewie", a następnie szykowali się do snu. Ręczny monitor snu monitorował tętno badanego, zmiany elektryczne na powierzchni skóry oraz stopień zgięcia lub rozluźnienia palców, aby wykryć, kiedy śpiący wszedł w odpowiednią fazę snu.

Gdy śniący byli na to gotowi, monitor snu Dormio komunikował się z aplikacją, "która dostarcza dźwięk we właściwych momentach i rejestruje raporty ze snów", wyjaśnił Haar Horowitz w wiadomości wysłanej do Live Science. Dormio wysyła powiadomienia do aplikacji, która nakierowuje śniących za pomocą dźwięków. Po przebudzeniu badani opisywali swoje sny, by naukowcy mogli stwierdzić, czy metoda zadziałała.

Okazało się, że w prawie 70 proc. przypadków metoda zadziałała, chociaż senne obrazy były zniekształcone. Na przykład, gdy badani mieli śnić o drzewie, to zmieniało się we śnie w samochód w kształcie drzewa. Chociaż w niektórych przypadkach sny były dziwaczne i bardzo luźno powiązane z tematami, na które śniący byli "programowani", to wyniki i tak są bardzo obiecujące.

Chociaż niektóre sny mają miejsce w czasie pierwszych faz zasypiania, to większość z nich ma miejsce w fazie REN. Jednak oddziałując na pierwsze fazy snu, naukowcy są w stanie kształtować sny. Wiele mechanizmów kontrolujących sen i śnienia nie jest dobrze poznanych. Jest więc zbyt wcześnie, aby dokładnie powiedzieć, jakie korzyści może przynieść śniącemu podsycanie treści snu lub osiągnięcie stanu świadomości podczas snu.

- Każda korzyść, która okazała się być skorelowana ze snami, zasługuje na głębsze zbadanie - powiedział Haar Horowitz. - Obejmuje to wcześniejsze prace nad koszmarami i zespołem stresu pourazowego, a także bieżące prace nad nauką języka podczas snu lub momenty kreatywności i eureki we śnie.