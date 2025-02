Ten świstak celebryta prognozuje pogodę od 1887 roku . Wywabiany z norki co roku 2 lutego w Punxsutawney w stanie Pensylwania w USA, jest pilnie obserwowany. Następnie Phil pojawia się na scenie zawsze w towarzystwie tłumu, który oczekuje werdyktu, czy wiosna nadejdzie wcześniej. Tradycja mówi, że jeśli zwierzę zobaczy swój cień, zima potrwa jeszcze sześć tygodni (co zazwyczaj ma miejsce w pogodne dni). Jeśli nie zobaczy - można spodziewać się szybszego nadejścia wiosny.

Co ciekawe, kiedy Phil nie rzuca cienia, jego prognozy wydają się być bardziej wiarygodne . Meteorolog zauważył, że kiedy Phil przewidywał krótką zimę, miał rację w 47 proc. przypadków. W porównaniu z prognozami ludzi, Phil wypada niestety blado. National Weather Service (NWS) ocenia skuteczność prognoz meteorologicznych na około 60 proc., co stanowi duży kontrast wobec prognoz świstaka.

Phil jest świstakiem amerykańskim, zwanym także świszczem. To przedstawiciel gatunku Marmota monax, należący do gatunku dużych gryzoni z rodziny wiewiórkowatych. To typowe zwierzę nizinne, zamieszkujące głównie Stany Zjednoczone i Kanadę. Świstaki amerykańskie zwykle ważą do 9 kg i liczą sobie wraz z ogonem nawet 65 cm długości, co czyni je największymi przedstawicielami rodzaju Mamrota. W odróżnieniu od widywanych w Polsce, w wyższych partiach Tatr świstaków alpejskich - są samotnikami. Natomiast świstaki alpejskie żyją zwykle w rodzinnych koloniach i budują bardziej rozbudowane systemy podziemnych tuneli.