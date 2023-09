Kontrole abonamentu RTV w 2023 r. Jakie kary i za co?

Abonament RTV to jedna z najczęściej unikanych opłat i od lat niewiele się w tej kwestii zmienia. Co jednak ciekawe, w ostatnich miesiącach kontrole wyraźnie zelżały. W pierwszym półroczu 2023 r. problem miało zdecydowanie mniej osób niż jeszcze rok wcześniej.

Abonament RTV jest jednym z tych tematów, które od lat wzbudzają olbrzymie emocje. Choć w opinii wielu jest to relikt przeszłości i niejednokrotnie słyszeliśmy już o planach zamiany go na opłatę dostosowaną do naszych czasów, nie zmienia się nic (poza rosnącymi stawkami). Nie jest też tajemnicą, że wielu Polaków, na których ciąży obowiązek uiszczania abonamentu RTV, uchyla się od tego. I pomimo zapowiedzi walk z takim działaniem, okazuje się, że kontrole zelżały.

Kontrole abonamentu RTV. Ostatnio jest ich mniej

W pierwszym półroczu 2023 r. wszczęto niespełna 6 tys. postępowań egzekucyjnych w sprawie nieuiszczonego abonamentu RTV, jak dowiedział się serwis Wirtualnemedia.pl. Dla porównania, w tym samym okresie ubiegłego roku postępowań tego typu było blisko 25,5 tys., a więc przeszło cztery razy więcej. Kontrole, które to najczęściej są podstawą do rozpoczęcia postępowań egzekucyjnych, odbywają się ponadto głównie w firmach, a nie u osób prywatnych.

Tak wyraźnie malejąca liczba postępowań może mieć kilka źródeł. Z jednej strony powodem może być zmiana podejścia rządu. Z drugiej – rosnąca świadomość obywateli. Warto bowiem przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem żaden listonosz nie może przeprowadzić kontroli obowiązku rejestracji odbiorników. Nie trzeba więc wpuszczać go do mieszkania. Podobnie nie ma obowiązku wpuszczenia oddelegowanych do tego kontrolerów – czy to Poczty Polskiej, czy Urzędu Skarbowego.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jakie kary za niepłacenie abonamentu RTV?

Jaka kara grozi za niepłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego? W przypadku niezarejestrowanego radia jest to 261 zł, a za niezarejestrowany telewizor zapłacić trzeba 819 zł. Oprócz tego należy uregulować wszelkie zaległości za okres do pięciu lat wstecz. Ze względu na to, że ostateczna kara może więc wynieść dobrych kilka tysięcy złotych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może – na wniosek abonenta – rozłożyć ją na raty.

Przypomnijmy, że wedle obowiązującego prawa opłacać abonament musi każdy, kto ma w domu, lokalu użytkowym lub pojeździe radio albo telewizor z możliwością odbioru sygnału. W przypadku gospodarstw domowych pobierana jest tylko jedna opłata, niezależnie od liczby urządzeń. Istnieją także wyłączenia – z opłat zwolnione są między innymi osoby po 75. roku życia, inwalidzi wojenni i kombatanci czy osoby niesłyszące i niewidome.

Wojciech Kulik, dziennikarz Wirtualnej Polski