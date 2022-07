Telewizja jako główne źródło informacji 40 proc. Polaków

Telewizja wciąż odgrywa istotną rolę w życiu Polaków. Dla 40 proc. z nas jest to podstawowe źródło informacje. Ponadto, co nie powinno być zaskoczeniem, telewizor znajduje się w 97 proc. polskich gospodarstw domowych, a w ponad połowie z nich urządzeń jest więcej niż jedno.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie TP Vision - właściciela marki Philips TV and Sound - wynika, że telewizorów najczęściej używamy do oglądania telewizji tradycyjnej, a także serwisów streamingowych i VOD. Z wyników badań dowiadujemy się również, z jakiej przyczyny chętnie korzystamy z telewizorów.

Polacy decydują się na wybór telewizora, jako podstawowego urządzenia do oglądania treści wideo przede wszystkim ze względu na wysoką jakość obrazu w porównaniu do smartfonów. Powód ten wskazało 82 proc. ankietowanych. 81 proc. badanych przyznało, że istotna jest lepsza jakość dźwięku. Dla 69 proc. osób istotna jest także stabilność połączenia internetowego.

Mimo powszechnego dostępu do internetu i możliwości konsumowania treści przy użyciu smartfonów, 77 proc. ankietowanych twierdzi, że telewizor to istotny element dla ich salonu. Dla ponad połowy badanych sprzęt ten odgrywa istotną rolę w codziennym życiu.

- Współczesne telewizory, tzw. smart TV zapewniają możliwość dostępu do Internetu. Dzięki temu umożliwiają oglądanie zarówno tradycyjnej telewizji, jak i korzystanie z internetu i szerokiej gamy aplikacji, w tym serwisów streamingowych i platform VOD. Dzięki temu mamy praktycznie ten sam dostęp do informacji z poziomu telewizora, jak i smartfona. Co więcej, stanowią one domowe centra rozrywki, a oglądanie ich przed dużym ekranem wysokiej jakości pozwala w pełni się zrelaksować czy to samemu, czy w rodzinnym gronie - powiedział Habzda.