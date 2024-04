Konkurs na nazwę dla polskich F‑35. Wojsko zbiera propozycje

Udział w konkursie może wziąć każdy, kto ma na to pomysł na nazwę dla F-35 i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Jak wyjaśnia Sztab Generalny WP, wystarczy umieścić swoją propozycję w komentarzu (można zrobić to tylko raz) poniżej konkursowego posta na oficjalnym profilu SG WP w mediach społecznościowych. Zgłoszenia są przyjmowane w terminie od 12 do 18 kwietnia 2024 r.