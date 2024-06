Koniec ze Starlinkiem dla Rosjan. Interweniował Pentagon

Starlink to nowatorski projekt, który został opracowany przez firmę SpaceX. Jego głównym celem jest zapewnienie dostępu do internetu satelitarnego w każdym zakątku naszej planety. Kluczową rolę w tym przedsięwzięciu odgrywają satelity, które krążą wokół Ziemi, a także terminale służące do odbioru sygnału. To rozwiązanie sprawdza się doskonale w wielu miejscach na świecie, które nie dysponują tradycyjną infrastrukturą sieciową.