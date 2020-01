Koniec świata w 2020 roku? Sprawdź, co mówią przepowiednie

Czy koniec świata może nastąpić w 2020 roku? Mówił o tym Stephen Hawking, przepowiadała amerykanka Jeane L. Dixon. Sprawdź, co czeka świat i Polskę w najbliższych dwunastu miesiącach. Poniżej przedstawiamy też listę najsłynniejszych proroctw w historii ludzkości.

Asteroida Bennu to jeden z tych kosmicznych obiektów, który stanowi realne zagrożenie dla naszej planety. Naukowcy z NASA oszacowali, że hipotetyczne uderzenie planetoidy w Ziemię mogłoby spowodować wyginięcie co najmniej 60 procent populacji. Nic dziwnego - ogromna skała ma ponad 500 metrów średnicy oraz waży około 77 milionów ton. Chociaż istnieje prawdopodobieństwo zderzenia się ze sobą ciał niebieskich, to jest ono wyjątkowo małe i wynosi zaledwie 1:2700. W dodatku do katastrofy może dojść dopiero w 2135 roku. Czy do tego czasu koniec świata nam nie grozi i jesteśmy kompletnie bezpieczni?