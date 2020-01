Koniec świata nadciąga? Gigantyczna asteroida zbliża się do Ziemi

Asteroida o średnicy prawie 550 metrów zbliży się do Ziemi już 10 stycznia. Jednak nie będzie osamotniona. W tym tygodniu do naszej planety zbliży się jeszcze 13 innych obiektów. Czy któryś z nich sprowadzi koniec świata?

Ogromna asteroida minie Ziemie już 10 stycznia 2020 (iStock.com)

Do końca tygodnia do Ziemi zbliży się aż 14 asteroid, ale jedna z nich przyciąga uwagę przede wszystkim ze względu na ogromny rozmiar. Mająca prawie 550 metrów średnicy asteroida UO 2019 zbliży się do Ziemi w piątek, 10 stycznia.

Na szczęście ten gigant nie zagraża naszej planecie, ponieważ w momencie najbliższego podejścia będzie ok. 13 razy dalej od Ziemi niż Księżyc. Znacznie bliżej naszej planety przeleci asteroida AT1 2020, którą będzie można dostrzec na niebie już jutro - 9 stycznia. Obiekt będzie mniej więcej w dwukrotnie dalej od Ziemi niż Księżyc.

Chociaż każda ze zbliżających się asteroid została sklasyfikowana do grupy NEO (obiektów bliskich Ziemi), to żadna z nich nie stanowi realnego zagrożenia dla życia na Ziemi. Badacze NASA zwracają jednak uwagę, że wiele z obiektów klasyfikowanych do grupy NEO może być przyciągana przez grawitację pobliskich planet, przez co ich kurs może przeciąć orbitę Ziemi.

Tego typu obiekty regularnie zbliżają się w okolicę naszej planety. Dla porównaniu w ostatnim tygodniu grudnia Ziemię minęło ok. 21 asteroid, a w zeszłym tygodniu przeleciało ich ok. 18. Jednak 10 stycznia będzie wypatrywać na niebie ciekawego zjawiska, to tej nocy będzie można zobaczyć zaćmienie Księżyca w pełni.