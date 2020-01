WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 3 dinozaurywymieraniekoniec świata Karolina Modzelewska 6 godzin temu Koniec świata już był - zniknęło 99,5 proc. życia na Ziemi. Dziś wiemy dlaczego Blisko 2 mld lat temu doszło do masowego wymierania żywych organizmów, wskutek czego zniknęło 99,5 proc. życia. Naukowcy dotarli do próbek, które pozwoliły im poznać prawdę o tym drastycznym zdarzeniu. Ostrzegają – to może się powtórzyć. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Masowe wymieranie gatunków. (iStock.com) 2 mld lat temu zginęło znacznie więcej gatunków zwierząt niż w okresie wymierania kredowego, kiedy doszło do całkowitej zagłady dinozaurów. Zazwyczaj zdarzenia masowego wymierania można śledzić na podstawie zapisu kopalnego, który pozwala zauważyć, które z gatunków nagle zniknęły. W przypadku czasów wcześniejszych, kiedy nie istniało tak złożone życie, zrozumienie tych wydarzeń staje się trudniejsze. Naukowcy nie są w stanie badać mikroorganizmów na podstawie kopalin. Nowe odkrycia Badania międzynarodowego zespołu naukowców, opublikowane na łamach PNAS przybliżyły efekty weryfikacji skał z Hudson Bay w Kanadzie, które prawdopodobnie powstały kilka miliardów lat temu. Baryt, minerał zaliczany do gromady siarczanów zawiera informacje o ilości tlenu w atmosferze w danym momencie. Próbki skał uwzględnione w badaniu składały się z barytu, dlatego też zespół naukowców był w stanie ustalić, że nagły spadek ilości organizmów żyjących na Ziemi nastąpił około 2,05 mld lat temu. Różnice poziomu O2 w atmosferze Zdarzenie zbiegło się z gwałtownymi zmianami poziomu tlenu na Ziemi. Przed wymarciem blisko 99,5 proc. populacji, około 2,4 mld lat temu, nastąpił szybki wzrost ilości tlenu w atmosferze. Pod koniec tego okresu, określanego mianem Wielkiego Wydarzenia Oksydacyjnego, poziom tlenu gwałtownie spadł. Naukowcy uważają, że warunki życia na Ziemie przeszły od okresu obfitości do głodu tlenowego i warunki te utrzymywały się przez okres około mld lat. - Byliśmy bardzo zaskoczeni – przyznał Peter z izraelskiego Instytutu Nauki Weizmann i Uniwersytetu Princeton. - Nie spodziewaliśmy się tak dużego odkrycia ani, że znajdziemy go w tym konkretnym typie próbki (skały) – dodał Crockford. - W okresie od 100 do 200 mln lat przed zdarzeniem masowego wymierania, istniała duża ilość życia na Ziemi, ale później ogromna część zginęła. Jednak zamiast odrodzić się, jak w przypadku niektórych innych masowych wyginięć, ilość życia na naszej planecie pozostawała nieduża przez kolejne miliardy lat – zaznaczył naukowiec. Brakowało składników odżywczych na planecie Zespół badaczy twierdzi, że odkrycie potwierdza ideę teorii "przekraczania poziomu tlenu", która mówi, że procesy fotosyntezy i wietrzenia przyczyniły się do powstania ogromnej ilości tlenu, który pobudził rozwój życia na Ziemi. Jednak ilość organizmów żywych była tak duża, że wyczerpały się zapasy składników odżywczych i ich liczba drastycznie spadła. Crockford zaznacza, że odkrycie pozwala wnioskować, jak zmieni się Ziemia w przyszłości. – Podobnie jak 2 mld lat temu, dzisiejsza biosfera (w tym my) opiera się na podstawie łańcucha pokarmowego (…). Chociaż poziom tlenu prawdopodobnie nigdy nie zmieni się w tak dużym tempie, że będzie to zauważalne, to w ciągu następnych mld lat jego ilość może być totalnie inna. Naukowcy podkreślają, że wciąż istnieje wiele poważnych wydarzeń, które przyczyniły się do masowego wymierania, ale o których jeszcze nie wiemy. Ich poznanie może być utrudnione, ponieważ zapis geologiczny pogarsza się wraz z upływem czasu, co wymusza wykorzystywanie bardziej zaawansowanych narzędzi i większej ilości próbek. Źródło: Newsweek Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne