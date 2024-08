Tony śniętych ryb na Śląsku. Eksperci wskazują przyczynę

Zjawisko masowego śnięcia ryb, które zaobserwowano 3 sierpnia, spowodowane było gwałtownym wzrostem populacji tzw. złotej algi w zbiorniku Dzierżno Duże. Ten zbiornik przylega do Kanału Gliwickiego i podobnie jak on, jest zasilany wodami rzeki Kłodnicy. W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się złotej algi do kanału i dalej do Odry, między zbiornikiem a kanałem ustawiono specjalne bariery. Zbiornik Dzierżno Duże oraz przyległy do niego odcinek Kanału Gliwickiego zostały tymczasowo wyłączone z użytkowania.