Koniec ocieplenia klimatu. Niedługo zacznie się ochładzać

Przewidują oni, że współczesne ocieplenie osiągnie swoje maksimum prawdopodobnie pod koniec bieżącego stulecia. Wtedy wejdziemy w cykl ochładzania klimatu. Cieplejsza woda powierzchni oceanów stymuluje zwiększenie parowania, co zaś prowadzi do zwiększenia zachmurzenia i większej ilości opadów na sąsiednich obszarach lądowych.

Naukowcy zwracają uwagę, że Ziemia i jej atmosfera zostały ukształtowane przez czynniki naturalne. Niektóre z nich działały bardzo słabo, ale przez miliony lat, co ostatecznie zaowocowało ich wyraźnym wpływem na klimat naszej planety.

Według ekspertów, przyszłe zmiany klimatu i ich skutki można prognozować, porównując je z rekonstrukcjami dla przeszłości. Z tego rodzaju porównań wynika jednoznacznie, że współczesny trend ocieplenia jest związany z okresem przejściowym od ochłodzenia małej epoki lodowej, która skończyła się w pierwszej połowie XIX wieku . W tym czasie wzrost temperatury na naszej planecie nie przekroczył 1 stopnia Celsjusza. Oznacza to, że aktualnie temperatura na Ziemi nadal jest niższa, niż w poprzednich maksimach ociepleń. Te występowały w takich okresach, jak średniowiecze, okres rzymski i epoka brązu.

Najcieplejsza część holocenu, czyli jego optimum klimatyczne, występowało 8-5 tysięcy lat temu, kiedy średnia temperatura na Ziemi mogła być nawet o 3 – 3,5 st. C wyższa niż obecnie. W okresie optimum termicznego holocenu istotnemu zmniejszeniu uległy lodowce w strefie umiarkowanej. Niektóre z nich uległy nawet całkowitemu zanikowi - tak się stało między innymi w Górach Skandynawskich, Pirenejach i na Uralu. Obszar wieloletniej zmarzliny, charakterystycznej dla obszarów występowania klimatu zimnego, był znacznie mniejszy niż obecnie.

W Arktyce okres ciepły zaczął się kilka tysięcy lat wcześniej i w tym czasie temperatura powierzchni morza w rejonie Spitsbergenu była o 2-5 st. C wyższa niż obecnie. Zjawisko to sprzyjało szybkiemu topnieniu wciąż rozległych lądolodów: północnoamerykańskiego, grenlandzkiego i skandynawskiego. Wieloletnia pokrywa lodowa występowała prawdopodobnie jedynie w ograniczonej części Morza Arktycznego.

Ciepły klimat w starszej części holocenu zdynamizował ciepłe prądy morskie, które docierały bliżej biegunów. Spowodowało to zwiększenie parowania wody w oceanach i dalszy zasięg monsunów letnich, szczególnie na półkuli północnej. Przykładowo deszcze monsunowe w północno-wschodniej Afryce występowały kilkaset kilometrów dalej na północ. Możliwe więc, że padały także w Południowym Egipcie.

Większe opady w rejonie śródziemnomorskim wywołały spowodowały duże zmiany w tamtym rejonie. Na Saharze pojawiła sawanna, a dopiero postępujące ochłodznie w ostatnich 5 tys. lat doprowadziło do jej przekształcenia w pustynię.

Według naukowców wpływ na klimat na Ziemi miały też zjawiska ekstremalne. Trwały krótko, ale w ogromnym natężeniu i efekt ich działania był często katastrofalny dla życia na Ziemi. Niektóre z nich miały zasięg lokalny lub co najwyżej regionalny, np. wybuchy wulkanów, powodzie i trzęsienia ziemi, ale były również takie o znaczeniu globalnym, jak wybuchy superwulkanów oraz uderzenia komety lub asteroidy, które w efekcie spowodowały drastyczne ochłodzenia, trwające tysiące lat.

Katastrofalny wpływ na klimat na Ziemi mogłoby mieć masowe użycie broni jądrowej, ponieważ doprowadziłoby to "prawdopodobnie" do wieloletniej "zimy nuklearnej" i "rozległego skażenia terenu".

