Rakotwórcze substancje w polskich wodach. Spotykamy je coraz częściej

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zauważa, że w ostatnich latach doszło do zmian w klasyfikacji jakości wód podziemnych, powierzchniowych i pitnych. W wyniku tych zmian, podczas badań większy nacisk kładziony jest na wykrywanie syntetycznych zanieczyszczeń antropogenicznych, takich jak farmaceutyki, związki per- i polyfluoroalkilowe (PFAS). PFAS to substancje chemiczne, które są powszechnie stosowane i które kumulują się w organizmie człowieka oraz w środowisku. Są one nazywane "wiecznymi chemikaliami" ze względu na ich długotrwałe obecność w środowisku.