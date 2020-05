Komary w Polsce. Dzieje się coś dziwnego

Nie, to nie jest złudzenie. Komarów w Polsce faktycznie jest w tym momencie mniej niż w tym samym okresie w poprzednich latach. Wpływ na to ma bezśnieżna zima, nioski poziom rzek oraz wiosenna susza.

Komary w Polsce? Dlaczego ich nie ma?

Polsce w zależności od gatunku, w optymalnych warunkach średnio występuje 4-5 pokoleń komarów. W upalne lato poprzedzone obfitymi opadami deszczu liczba może zmienić się do 6-7. Pierwsze pokolenie polskich komarów rocznik 2020 miało pecha. Zima bez śniegu spowodowała, że ten nie stopniał na łąkach i pastwiskach, co pozbawiło samice miejsc gdzie mogą złożyć jaja. O resztę zadbała susza. Wysychające tereny podmokłe i bagienne oraz niski stan wód w rzekach uniemożliwiły wykluwanie komarów na ich brzegach. Larwy komarów zależne są od wody, bez niej tracą miejsce do dalszego rozwoju.

- Komary, tak jak większość organizmów, są istotnym elementem łańcucha torficznego, czyli pokarmowego – mówi dr Sady. – Są one istotnym elementem diety jaskółek: dymówki, oknówki i piaskówki, które w Polsce objęte są ochroną, jak i jeżyków, jaskółek i dymówek, a także niektórych chrząszczy i ważek. Jeżeli komary zniknęłyby zupełnie, to gatunki, które się nimi żywią musiałyby znaleźć inne źródło pożywienia. Byłaby to możliwe, pod warunkiem, że alternatywnego pokarmu czyli innych gatunków z rzędu Muchówek będzie więcej. Wtedy nie wpłynie to negatywnie na inne organizmy żywe.